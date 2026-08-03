Ufficiale: Durmush nuovo giocatore dello Spezia. Arriva dal Pisa

03/08/2026 | 14:24:51

Durmush nuovo giocatore dello Spezia, c’è il comunicato: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, dal Pisa Sporting Club, le prestazioni sportive del calciatore Mert Durmush. Bulgaro classe 2005, Durmush è cresciuto in patria con indosso la maglia del Litex Lovech, dove è rimasto fino alla stagione 2023-2024, quando l’approdo in Italia lo porta a difendere i colori della Sancataldese in Serie D, dove mette a referto 5 reti e 1 assist in ventidue presenze. Le ottime prestazioni offerte in Sicilia lo portano in Serie C, dove con il Sestri Levante chiude la stagione 2024-2025 con 4 gol e tre assist in ventinove apparizioni, convincendo il Pisa a rilevarne il cartellino.

Esterno offensivo mancino, ma capace di agire su entrambe le corsie laterali, nella passata stagione, divisa tra Ternana e Vis Pesaro, Durmush ha proseguito nel proprio percorso di crescita e ora è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile.Benvenuto Mert!”

foto sito spezia