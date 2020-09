Ufficiale: due nuovi portieri in casa Pontedera

Due nuovi innesti tra i pali per il Pontedera. Si tratta di Marco Angeletti, proveniente in prestito dallo Spezia, e Andrea Nicoli, promosso dalle giovanili dello stesso Pontedera. Di seguito il comunicato:

“Mercato Granata, arrivano due portieri. Si tratta di Marco Angeletti, portiere classe 2001 proveniente dallo Spezia che approda in maglia Granata con la formula del prestito. L’altro estremo difensore è invece Andrea Nicoli, anche lui classe 2001, proveniente dal settore giovanile del Pontedera”.

Foto: sito Pontedera