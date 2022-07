Ufficiale: due giovani passano dall’Udinese al Trento

Il Trento ufficializza due giovani in prestito secco dall’Udinese. Si tratta del centrocampista del 2001, Marco Ballarini e dell’attaccante classe 2002, Simone Ianesi. Questo il comunicato ufficiale: “A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo – prestito “secco” sino al 30 giugno 2023 – da Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Marco Ballarini e Simone Ianesi. A.C. Trento 1921 Srl ringrazia Udinese Calcio per la disponibilità dimostrata nella trattativa e dà il benvenuto a Marco Ballarini e Simone Ianesi, augurando loro le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu”.

Foto: sito Trento