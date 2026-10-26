Allegri: due giornate di squalifica salterà Monza e Juventus

26/10/2026 | 13:18:14

Massimiliano Allegri allenatore del Napoli salterà due giornate per il rosso preso contro la Roma, in più una multa anche di diecimila euro. L’allenatore partenopeo salterà le gare contro Monza e Juventus: “Per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura Federale”

Foto: x Napoli