Ufficiale: due colpi in casa Grosseto. Arrivano Antonino e Russo

Due colpi in uno in casa Grosseto. Si tratta dell’attaccante Raffaele Russo e del portiere Vittorio Antonino. Di seguito, la nota che annuncia i due acquisti:

“Il Grifone rinforza l’attacco con l’arrivo di Raffaele Russo, attaccante classe 1999, dal Napoli, e blinda la porta con l’arrivo di Vittorio Antonino, lo scorso anno in serie C al Monopoli.

L’estroso fantasista napoletano, che può giocare da mezza punta o da esterno offensivo, vanta già, nonostante la giovane età, presenze e gol con la nazionale under 17, nel Torneo di Viareggio, nella Uefa Youth league e in Serie C, dove ha giocato con le maglie di Pro Vercelli, Rieti e Albissola.

Con l’arrivo di Vittorio Antonino, portiere classe 1999, il Grosseto completa invece la rosa portieri. Giocatore di quasi due metri di altezza, cresciuto nel vivaio del Pescara, lo scorso anno ha collezionato 22 presenze in serie C con la maglia del Monopoli”.

Foto: Vittorio Antonino, sito Grosseto