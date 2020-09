Ufficiale: due arrivi dall’Inter per la Pro Sesto

Michael Ntube e Jacopo Gianelli sono i due rinforzi provenienti dall’Inter scelti dalla Pro Sesto. Questo il comunicato:

“La Pro Sesto 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale dei calciatori Michael Ntube e Jacopo Gianelli dell’Inter.

Nato a Ferrara, Ntube ha iniziato nelle giovanili della Spal prima del passaggio ai nerazzurri arrivato a 13 anni. In nerazzurro ha conquistato la Supercoppa Under 17, vinta da sottoetà nel 2017 e diventando nel frattempo un punto fermo nelle nazionali giovanili. Per il nuovo difensore della Pro sono già oltre 30 le presenze con le under azzurre. Ntube è stato aggregato più volte al gruppo dell’Inter di Antonio Conte, che lo ha convocato sia per il ritiro di Lugano che per la tournée in Asia lo scorso anno.

Jacopo Gianelli nasce a Magenta il 4 marzo del 2001. A Magenta muove i primi passi da calciatore, poi nel 2007 viene tesserato dalla Cremonese, ma già nella stagione successiva viene inserito nel settore giovanile dell’Inter. Gioca con la Berretti nerazzurra e ne diventa anche il capitano, poi il passaggio in Primavera. Con la seconda squadra esordisce a gennaio del 2019 e partecipa anche alla Viareggio Cup, oltre che alla parte finale del Campionato Primavera, collezionando 14 presenze ed un gol. Mezz’ala di piede destro, Jacopo può fare anche l’esterno di fascia.

“Li abbiamo rincorsi a lungo e ce l’abbiamo fatta a portarli a Sesto San Giovanni, sono due ragazzi molto promettenti che hanno dimostrato tanta voglia di giocare con noi. Ringraziamo l’Inter per averci permesso di portare a casa due giovani di prospettiva” ha commentato il Direttore Sportivo della Pro, Jacopo Colombo”.

Foto: logo Pro Sesto