Ufficiale: Triestina, Dubaz ha firmato per tre stagioni

È ufficiale Emanuele Dubaz è un nuovo giocatore della Triestina. Il laterale mancino classe 2000, approdato nel 2017 nel settore giovanile degli alabardati e nelle ultime due stagioni in prestito a Grumentum e Molfetta, è stato aggregato al ritiro estivo e il club lo ha ora inserito definitivamente in prima squadra. Contratto triennale per il calciatore.

Foto: Twitter Triestina