Ufficiale, Drogba si ritira dal calcio giocato: “Grazie a chi ha reso questo viaggio speciale”

Didier Drogba si è ritirato dal calcio giocato. L’annuncio lo ha fatto l’ormai ex attaccante stesso tramite il proprio profilo Instagram. Il campione ivoriano ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo dopo aver vinto quattro Premier League e una Champions League segnando 164 in 381 partite. Questo il messaggio postato dal giocatore e proprietario del Phoenix Rising negli Stati Uniti: “1989, o dove tutto è cominciato! Quando penso ai miei ultimi 20 anni di carriera, guardando questa foto non posso che essere orgoglioso di cosa ho realizzato da giocatore, ma soprattutto di ciò che questo viaggio mi ha lasciato come uomo. Se qualcuno vi dirà che i vostri sogni sono troppo grandi, ditegli grazie e lavorate più in fretta e intelligentemente per farli diventare realtà. Credeteci sempre. Voglio ringraziare tutti i giocatori, gli allenatori, le squadre e i tifosi che hanno fatto sì questo viaggio diventasse speciale! E un grande ringraziamento alla mia famiglia, il mio entourage personale che mi ha seguito durante tutta la mia carriera, sia negli alti che nei bassi indistintamente. Adesso guardo avanti verso il prossimo capitolo, spero che Dio mi benedica come ha fatto per la mia carriera da giocatore”.

Foto: 90min