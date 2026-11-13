Ufficiale: Drobnič rinnova con il Parma

13/11/2026 | 15:54:48

Il comunicato del Parma: “Ci sono percorsi che raccontano più di una semplice crescita sportiva. Quello di Dominik Drobnič con il Parma è uno di questi. Arrivato nel 2023 dal NK Bravo, il difensore sloveno ha compiuto passo dopo passo il proprio percorso in gialloblu, dall’Under 17 alla Primavera, fino a conquistare un posto nella rosa della Prima Squadra. Un cammino impreziosito, nella scorsa stagione sportiva, dalla finale del Campionato Primavera 1 e dal riconoscimento individuale come miglior difensore della stagione.

Oggi questo percorso si lega ancora più fortemente al futuro: Parma Calcio 1913 è lieto infatti di annunciare il rinnovo del contratto di Dominik Drobnič sino al 30 giugno 2030.

Classe 2007, mancino, Drobnič ha già assaporato il calcio dei grandi, debuttando in Serie A nello scorso mese di agosto. Sono finora sei le presenze nella massima serie, a cui si aggiunge quella in Coppa Italia.

Una firma che racchiude il valore del tempo, del lavoro e della fiducia. Perché dietro ogni giovane talento c’è un percorso da accompagnare e una storia da raccontare. Il Parma sceglie di continuare a scriverla insieme a Dominik, confermando la propria attenzione verso i giovani e la volontà di investire su chi, giorno dopo giorno, scegliere di voler crescere con i colori e i valori del Parma addosso”.

foto x parma