Ufficiale: Dowell è il primo rinforzo di Cocu al Derby County

Phillip Cocu mette a segno il primo colpo per la sua squadra. Il nuovo allenatore del Derby County, infatti, si è assicurato le prestazioni di Kieran Dowell, centrocampista dell’Everton. Dowell ha già raggiunto i nuovi compagni negli Stati Uniti e sostenuto le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà al Derby County in prestito per una stagione. Battuta quindi la concorrenza di Wigan e Huddersfield che avevano messo gli occhi sul calciatore. Dalla Premier League alla Championship, per Cocu c’è Dowell.

Foto: Talksport