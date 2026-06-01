Ufficiale: Doumbia lascia il Venezia e va allo Sporting Lisbona

01/06/2026 | 20:40:09

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. Arrivato in laguna al’inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26. Nel corso dell’ultima annata, Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti del Venezia FC, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Issa”.

Foto: X Sporting