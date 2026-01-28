Ufficiale: Douglas Luiz dalla Juventus in prestito all’Aston Villa

28/01/2026 | 19:39:16

Lo aveva annunciato Unai Emery, confermando quanto raccontato. Ora è ufficiale. Douglas Luiz lascia il Nottingham Forest, torna alla Juventus che lo gira in prestito all’Aston Villa, club dove è esploso.

Il comunicato dei bianconeri: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, in relazione a quanto già reso noto con il comunicato del 21 agosto 2025, il calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo è rientrato dal prestito. Contestualmente, Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni. L’accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi”.

Foto: Instagram Aston Villa