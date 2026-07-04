Ufficiale: Douglas Costa firma con l’Al-Ittifaq
04/07/2026 | 19:23:34
Douglas Costa saluta il calcio europeo ed inizia la sua avventura all’Al-Ittifaq. Ecco l’annuncio social del club, per la stella brasiliana dal passato italiano e non solo: “Inizia un nuovo capitolo. Dai più grandi palchi del calcio mondiale al club Al-Ittifaq FC. Benvenuto, Douglas Costa!
La tua velocità, La tua creatività, La tua esperienza. Ora è il momento di scrivere una nuova storia.
Vamos juntos. Vamos com tudo. (Siamo insieme. Diamo tutto.) Benvenuto nella famiglia, Douglas.
Una nuova stagione inizia”.
Foto: Instagram Al-Ittifaq