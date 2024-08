Il PSG ha ufficializzato l’acquisto di Desiré Doué, trequartista in forza al Rennes. Dopo un’ultima stagione in Ligue 1 in cui ha realizzato quattro gol e cinque assist in 31 presenze e dopo un’Olimpiade vissuta da protagonista con la Francia, Doué arriva a Parigi.

Foto: instagram PSG