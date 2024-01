Ufficiale: Dortmund, dopo Sancho ecco Maatsen

Il Chelsea ha reso noto sul proprio sito il rinnovo contrattuale di Ian Maatsen e il conseguente passaggio in prestito al Borussia Dortmund. “Il Borussia Dortmund ha fatto di tutto per avermi, Seguo da molto tempo il BVB e i suoi tifosi e nell’autunno 2022 ero anche alla partita di Champions League a Manchester per vedere la squadra dal vivo. Sono molto felice e prometto che darò tutto per aiutare la squadra ad avere successo e non vedo l’ora di ammirare il muro giallo” – le prime parole del giocatore olandese ai canali ufficiali del club.

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund