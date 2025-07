Ufficiale: doppio colpo per la Vis Pesaro. Dal Pisa arrivano Primasso e Bocs

26/07/2025 | 18:30:02

Doppio colpo dal Pisa per la Vis Pesaro. Si tratta del difensore centrale 19enne Andrea Primasso e dell’attaccante Robert Bocs che lasciano il Pisa e la Serie A per farsi le ossa nella stagione 2025/26 con la medesima formula, quella del prestito secco. “Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo i calciatori Andrea Primasso (2005) e Robert Bocs (2006) alla Società Vis Pesaro 1898. Ad Andrea e Robert rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale” si legge nella nota ufficiale dei toscani.

Foto: Vis Pesaro