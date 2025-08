Ufficiale: doppio colpo per la Juve Stabia. Dalla Roma arrivano Boer e Mannini

01/08/2025 | 11:55:13

Doppio colpo per la Juve Stabia che ha annunciato gli acquisti di Boer e Mannini dalla Roma: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Pietro Boer dall’A.S. Roma. Il calciatore ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Mestre il 12 maggio 2002, Boer è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in UEFA Europa League nella stagione 2020/21, nella sfida contro il CSKA Sofia e vinto la Conference League nella stagione 2021/22.

Nella stagione 2024/25 si è trasferito alla Pianese, Serie C girone B, dove ha collezionato 36 presenze in campionato con 9 clean sheet, 2 nei Play Off di Serie C con 1 clean sheet e 1 in Coppa Italia di Serie C”

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore Mattia Mannini, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Sarzana l’8 luglio 2006, Mannini é un terzino destro cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in UEFA Europa League nella stagione 2023/24, nella sfida contro lo Sheriff FC.

Nell’ultimo triennio nel campionato Primavera 1 ha collezionato 51 presenze, 5 reti e 12 assist, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Primavera.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 19”.

FOTO: Sito Juve Stabia