Il Celtic tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato l’arrivo del portiere ex Torino, Joe Hart, e del centrocampista ex Crystal Palace, James McCarthy.

Questo il Tweet della società scozzese:

📝 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟! 😁💚

Welcome to #CelticFC, Joe Hart and James McCarthy! 🍀#WelcomeHart 🤝 #WelcomeMcCarthy

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 3, 2021