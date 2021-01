Doppio colpo in entrata per il Genoa sull’asse Torino-Genova. Dopo l’ufficialità di Nicolò Rovella come nuovo giocatore della Juventus ma che rimarrà al Genoa fino al termine della stagione, arrivano anche quelle di Manolo Portanova e Elia Petrelli che invece i trasferiranno in Liguria. Attesa poi per l’annuncio di Petrelli che dovrebbe essere girato in Serie B, alla Reggina.