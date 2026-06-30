Ufficiale: dopo 4 anni Belli e il Padova si separano

30/06/2026 | 12:55:22

Dopo 4 stagione finisce il rapporto calcistico tra il Padova e Francesco Belli. Il club ha reso omaggio al calciatore con un post sul profilo Instagram: “4 stagioni, 114 presenze, 3 reti e 2 assist.

Un grande percorso che ci ha portato in Serie B, condiviso con un ragazzo straordinario dentro e fuori dal campo. Il Calcio Padova saluta Franceso Belli.

Grazie Francesco, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera”.

Foto: Instagram Padova