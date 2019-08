Ufficiale: Donsah dal Bologna al Cercle Brugge. Il comunicato e la formula

Godfred Donsah lascia il Bologna dopo quattro stagioni nelle quali, viste le premesse mostrate a Cagliari, ci si sarebbe potuti aspettare qualcosa in più. A comunicarlo è la stessa società felsinea, che lo cede in prestito con diritto di riscatto ai belgi del Cercle Brugge. Questa la nota del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Godfred Donsah a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020, con opzione per l’acquisizione definitiva“.

Foto: sito ufficiale Cercle Brugge