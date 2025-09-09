Ufficiale: Domenico Tedesco è l’erede di Mourinho al Fenerbahce

09/09/2025 | 17:37:10

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito, il Fenerbahce ha annunciato il sostituto di José Mourinho: si tratta di Domenico Tedesco. Di seguito la nota del club turco: “Il nostro Club ha nominato Domenico Tedesco come nuovo allenatore della Prima Squadra Professionistica. L’allenatore, con cui è stato raggiunto un accordo per un contratto biennale, sarà affiancato dal vice Gökhan Gönül, ex capitano e storico giocatore della nostra maglia. I dettagli relativi alla cerimonia di firma del nuovo staff tecnico saranno comunicati successivamente”.

Foto: X Fenerbahce