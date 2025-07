Ufficiale: Domenico Mungo torna alla Reggina

09/07/2025 | 11:17:20

Domenico Mungo torna alla Reggina. Ecco il comunicato: AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Domenico Mungo che si lega al club con un contratto annuale con opzione di rinnovo. Classe 1993, Mungo ha già vestito i colori amaranto nella stagione 2023/24 dimostrando qualità tecniche, visione di gioco e una forte personalità in mezzo al campo. Il suo ritorno rappresenta un innesto di esperienza, grinta e senso di appartenenza. Reduce dall’esperienza con la Puteolana, Domenico Mungo – calciatore con all’attivo circa 400 presenze nei campionati professionistici e dilettantistici tra Serie B, C e D – ha scelto di fare ritorno a Reggio Calabria per sposare nuovamente il progetto tecnico amaranto, mettendo a disposizione della squadra la propria esperienza e il proprio contributo in vista del raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Foto: insta Reggina