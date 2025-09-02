Ufficiale: Dolberg è un nuovo giocatore dell’Ajax

02/09/2025 | 23:55:55

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Kasper Dolberg e l’Anderlecht per il ritorno dell’attaccante danese ad Amsterdam. L’internazionale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Dolberg (6 ottobre 1997, Silkeborg, Danimarca) è arrivato per la prima volta all’Ajax nell’estate del 2015, proveniente dallo Silkeborg IF. Ha esordito ufficialmente in prima squadra il 26 luglio 2016, nella partita di qualificazione alla UEFA Champions League contro il PAOK. Durante la sua prima esperienza ad Amsterdam, ha collezionato 119 presenze ufficiali segnando 45 gol. Nel 2019 ha vinto tre trofei con l’Ajax: il campionato olandese, la Coppa d’Olanda e la Johan Cruijff Shield. Dopo aver lasciato Amsterdam nel 2019, Dolberg ha proseguito la carriera con il Nizza in Francia. Negli anni successivi è stato ceduto in prestito al Siviglia in Spagna e all’Hoffenheim in Germania. Nel luglio 2023 si è trasferito al RSC Anderlecht”.

Foto: sito Ajax