Matt Doherty giocherà con José Mourinho. Il terzino destro irlandese firma per il Tottenham per le prossime quattro stagioni come annunciato dal Twitter del club inglese.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020

