Ufficiale: Djuric torna alla Cremonese

27/01/2026 | 13:22:34

La Cremonese ha annunciato il ritorno in grigiorosso di Milan Djuric.

Questo il comunicato del club:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive di Milan Djuric.

Nato a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il 22 maggio del 1990, si forma calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena e proprio con i bianconeri fa il proprio debutto a soli 17 anni. Attaccante di grande esperienza, in oltre 19 anni di carriera ha raccolto più di 550 presenze tra i Professionisti e nelle ultime stagioni ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. Per lui si tratta di un ritorno all’ombra del Torrazzo: nel 2012-13 ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato di Lega Pro, giocando 24 partite e mettendo a referto 4 gol e 3 assist. A livello internazionale ha segnato 7 gol in 15 partite con la Bosnia-Erzegovina

Bentornato in grigiorosso, Milan!”.

Foto: X Cremonese