Ufficiale: Diouf nuovo giocatore del West Ham

15/07/2025 | 18:48:05

El Hadji Malick Diouf, giovane talento senegalese classe 2004, è un nuovo calciatore del West Ham. Le prime parole del giocatore ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere qui. È un passo importante per la mia carriera e non vedo l’ora di dare il massimo per questa maglia”.

FOTO: Sito West Ham