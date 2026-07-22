Ufficiale: Diop è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town

22/07/2026 | 16:49:48

L’Ipswich Town ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il cartellino di Issa Diop dal Fulham.

Questo il comunicato:

“L’Ipswich Town è lieto di annunciare l’ingaggio di Issa Diop dal Fulham.

Il difensore centrale arriva al Town per una cifra non rivelata, firmando un contratto fino all’estate del 2030.

Issa, 29 anni, si trasferisce nel Suffolk dopo aver rappresentato il Marocco ai Mondiali FIFA di quest’estate, disputando cinque partite con la sua nazionale nel torneo, che ha raggiunto i quarti di finale, e segnando anche un gol nella partita contro l’Olanda.

Vanta una notevole esperienza a livello di Premier League, avendo collezionato 173 presenze nella massima divisione inglese, inizialmente durante i quattro anni trascorsi al West Ham United, prima di passare al Fulham nell’estate del 2022.

Dopo la sua partecipazione ai Mondiali, Issa si unirà al Town al termine del ritiro della squadra a La Manga, in Spagna.

“Sono entusiasta di fare il prossimo passo nella mia carriera all’Ipswich Town”, ha detto Issa.

“So quanto sia importante questo club e ho apprezzato tutte le conversazioni che ho avuto prima di trasferirmi. So che questo è il posto giusto per me.”

“È stata un’estate intensa per me, avendo rappresentato il Marocco ai Mondiali, ma sono orgoglioso di unirmi all’Ipswich Town e non vedo l’ora di conoscere presto lo staff, i miei compagni di squadra e i tifosi.”

Il direttore sportivo del Town, Gary O’Neil, ha dichiarato: “Issa è un giocatore esperto che ha trascorso una parte significativa della sua carriera in Premier League, quindi siamo lieti di averlo con noi.

“È un difensore imponente, dotato di ottime qualità e di una grande voglia di vincere, il che lo rende un’aggiunta eccellente al gruppo.”

“Dopo aver giocato e segnato ai Mondiali di quest’estate, non vediamo l’ora che Issa si unisca presto alla squadra.”

Nato a Tolosa, in Francia, Issa è cresciuto nel settore giovanile della sua città natale e ha esordito in prima squadra con il Tolosa a soli 18 anni, nel novembre 2018. L’anno successivo, a soli 20 anni, è diventato capitano della squadra, prima di trasferirsi al West Ham nell’estate del 2018 per una cifra record per il club all’epoca.

Nella sua prima stagione con il West Ham, ha giocato regolarmente 38 partite, prima di diventare un punto fermo della squadra sotto la guida di David Moyes, contribuendo al sesto e al settimo posto in Premier League e al raggiungimento delle semifinali di Europa League.

Ha collezionato 119 presenze con il West Ham, segnando otto gol, prima di trasferirsi al Fulham nel 2022. Durante la sua permanenza a Craven Cottage ha disputato 96 partite in quattro stagioni, prima di approdare all’Aston Town.

Prima di scegliere di rappresentare il Marocco a livello senior, Issa ha rappresentato la Francia nelle nazionali giovanili fino all’Under 21 ed è stato un elemento chiave della squadra che ha vinto il Campionato Europeo Under 19 del 2016, segnando nella finale contro l’Italia.

Grazie alle credenziali della madre, Issa è stato convocato per la prima volta nella nazionale marocchina nel marzo 2026, debuttando in un’amichevole contro l’Ecuador, prima di essere incluso nella rosa definitiva per i Mondiali.

Ha giocato nelle partite del girone contro Brasile e Scozia, prima di segnare contro l’Olanda e poi partire titolare anche nelle partite a eliminazione diretta contro Canada e Francia”.

Foto: X Ipswich Town