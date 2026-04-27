Ufficiale: Dino Tommasi responsabile ad interim della commissione arbitri di Serie A e Serie B

27/04/2026 | 17:24:53

Ora è ufficiale, Dino Tommasi nuovo designatore arbitrale ad interim: “Dino Tommasi subentra nelle funzioni di Gianluca Rocchi in qualità di Responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B). La decisione è stata formalizzata dal Comitato Nazionale AIA riunitosi questo pomeriggio. “Una scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in vista delle ultime partite di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – dichiara il Vicepresidente vicario Francesco Massini – Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di giuoco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano. A lui e a tutta la squadra vanno gli auguri di buon lavoro per il finale di stagione sportiva. Nell’occasione vogliamo ribadire la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il difficile momento che stanno vivendo”. Di seguito la scheda di Dino Tommasi. Arbitro CAN dalla stagione 2007/2008 alla 2014/2015. Osservatore CAN B (con Responsabile Stefano Farina) nel 2015/2016. Presidente Comitato Regionale Arbitri del Veneto dalla stagione 2016/2017 alla 2019/2020. Responsabile CAI nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Coordinatore CON DIL 2022/2023. Componente CAN dalla stagione 2023/2024″.

foto sito aia