Lucas Digne lascia l’Everton e passa ufficialmente all’Aston Villa. Il tecnico Steven Gerrard lo ha accolto con le seguenti parole: “Abbiamo colto al volo l’opportunità. È un grande rinforzo per la nostra squadra, è un giocatore di personalità ed esperienza. Mi esalta”.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022