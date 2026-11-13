Ufficiale: Digard è il nuovo allenatore del Lens

13/11/2026 | 22:35:25

Dopo l’umiliazione subita dal Como per 9-1 e l’undicesimo posto in classifica, il Lens ha annunciato l’esonero di Cahuzac e l’arrivo di Didier Digard. Il comunicato dei francesi: “Fedele al suo metodo di lavoro, basato sull’ascolto, su alti standard e riflessione collettiva, il Racing Club de Lens annuncia la nomina di Didier Digard come allenatore della prima squadra per le prossime due stagioni.

Dall’inizio della settimana, il club ha condotto il consueto processo che presiede ciascuna delle sue decisioni strutturali. Tutti gli scambi con i vari candidati furono quindi condotti direttamente dalla piramide decisionale delle scelte, sotto l’attenzione del presidente Joseph Oughourlian.

Al termine di questi incontri, è emerso un forte consenso sulla candidatura di Didier Digard. Questa scelta è quella di un club unito, fedele ai propri valori e completamente concentrato sul suo progetto sportivo. In un contesto in cui commenti esterni, a volte unanimi nell’apparenza, sono riusciti ad alimentare certe narrazioni lontane dalla realtà delle riflessioni internamente, Racing ricorda che le sue decisioni si basano su fatti osservabili, un’analisi approfondita dei profili studiati e delle convinzioni.

A 40 anni, Didier Digard ha una carriera di qualità, costruita sia ai massimi livelli del calcio professionistico sia in contesti di allenamento impegnativi. Come giocatore, indossava i colori di club come Paris Saint-Germain, Middlesbrough FC, OGC Nice e Betis Sevilla. Riconosciuto per la sua intelligenza nel gioco, la sua naturale leadership e la sua cultura di alto livello, si è costruito una reputazione come giocatore di riferimento nel calcio francese.

Come allenatore, Didier Digard ha dimostrato la sua capacità di far progredire i gruppi e ottenere risultati in situazioni complesse. Alla guida dell’OGC Nice, che prese in carico durante la stagione in un contesto delicato poiché il club si trovava nella seconda metà della classifica, diede impulso a una rimonta (10 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte per una media di 1,76 punti a partita) che portò la sua squadra alle porte delle competizioni europee. Contemporaneamente, ha qualificato il club della Costa Azzurra per i quarti di finale della Conference League.

Poi confermò le sue qualità di costruttore ottenendo due permanenze consecutive in Ligue 1 senza passare dai play-off, nonostante i vincoli del budget più ridotto nella massima serie. In questi contesti, dove le risorse erano limitate ma le aspettative alte, Didier Digard è riuscito a sviluppare squadre organizzate e competitive, guidate da un vero spirito collettivo.

Racing fu sedotto dalla sua competenza tattica, dalla sua capacità di aiutare i giocatori a crescere, dal suo senso della gestione e dalla sua perfetta comprensione dei valori che rendono unico il club: umiltà, lavoro, impegno e ambizione.

Il nuovo allenatore di Artesian condurrà la sua prima sessione domani. Condurrà un audizione del personale per valutare eventuali aggiustamenti se necessario. L’intera RC Lens accoglie Didier Digard e gli augura ogni successo nei colori sangue e oro. Insieme, con determinazione e unità, il club continua a costruire il proprio futuro al servizio della propria identità, del suo territorio e delle sue ambizioni”.

Foto: Sito Lens