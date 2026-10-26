Ufficiale: Diego Lopez è il nuovo Chieif Football officer del Burnley

26/10/2026 | 15:02:25

Dopo l’esperienza al Genoa Diego Lopez è diventato subito il nuovo Chieif Football officer del Burnley come si vede dal comunicato del club inglese: “Il Burnley Football Club è lieto di annunciare la nomina di Diego López a Direttore Sportivo, il primo capitolo di una nuova era per il club. López supervisionerà le attività calcistiche, il reclutamento e la struttura sportiva del club. Lo spagnolo di 37 anni arriva dal Genoa, squadra di Serie A, dove ricopriva il ruolo di responsabile del settore calcio. Porta con sé una solida leadership e una lunga esperienza nell’individuazione e nello sviluppo di talenti in un ambiente ad alte prestazioni.Il presidente Alan Pace ha dichiarato: “Questa nomina mira ad alzare il livello di tutto il club. Cercavamo una persona con una solida esperienza nel reclutamento e nello sviluppo dei giocatori, una profonda conoscenza dei mercati europei e una chiara comprensione di come questi elementi si combinino per rafforzare un club nel lungo termine. Diego ha dimostrato di possedere proprio queste qualità”.Diego López ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare a esplorare il grande potenziale di questo club. Capisco la nostra missione e credo in ciò che il Burnley può diventare nei prossimi anni, se lavoriamo tutti nella stessa direzione con la massima determinazione. Fin dalle mie prime conversazioni con Alan, è stato chiaro che qui c’è una grande ambizione e un piano per realizzarla.“Questo club significa tutto per la città e per i suoi abitanti. Voglio che i nostri tifosi riconoscano la loro squadra nel modo in cui giochiamo, nei giocatori che ingaggiamo e in come rappresentiamo il club. Il lavoro inizia ora.”Nei prossimi giorni López si rivolgerà ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club.

Foto: sito Burnley