Ufficiale: Diego Costa ha risolto il suo contratto con l’Atletico Madrid

Diego Costa ha risolto il suo contratto con l’Atletico Madrid. Lo ha comunicato il club spagnolo attraverso una nota pubblicata sul suo sito: “L’Atletico Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto dell’attaccante, che scadeva il 30 giugno 2021. Il calciatore ha chiesto al club di essere svincolato per ragioni personali qualche giorno fa e ha firmato martedì la rescissione del contratto. Dal suo arrivo nel club nel 2006, l’attaccante ha giocato 215 partite ufficiali in due tappe, segnando 83 gol. Durante la sua permanenza nell’Atletico Madrid ha conquistato una Liga, una Coppa del Re, un’Europa League e tre Supercoppe Europee. Il club lo ringrazia per il suo impegno in questi anni e gli augura buona fortuna per la prossima tappa della sua carriera professionale“.

Foto: Twitter Liga