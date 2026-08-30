Ufficiale: Dibu Martinez è il nuovo portiere del Chelsea

30/08/2026 | 10:38:49

Emiliano “Dibu” Martinez, dopo un’estate trascorsa con la Nazionale argentina, di cui ne è il portiere da ormai più di 5 anni, e accostato costantemente alla Juventus, rimane in Premier League e approda al Chelsea.

Il comunicato dei Blues: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’acquisto dell’internazionale argentino Emiliano Martínez dall’Aston Villa.

Il portiere trentatreenne, vincitore della Coppa del Mondo nel 2022, ha firmato un contratto triennale con i Blues.

‘Sono felice di essere in questo club di calcio’, ha detto Martinez. ‘Venire a Chelsea, per me e la mia famiglia, è stata una decisione facile da prendere e sono al settimo cielo – non vedo l’ora di iniziare.

‘Voglio avere successo qui. Sono una persona che vuole vincere in tutto ciò che fa e voglio portare questa mentalità qui perché è un club che vince titoli, quindi penso che sia una buona accoppiata.

‘Sono tutta passione e gioco con il cuore. Darò il 100% in ogni partita, in ogni allenamento per rendere orgogliosi il club, i miei compagni e i tifosi.’

Avendo iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Independiente, Martinez ha completato il trasferimento all’Arsenal nell’agosto 2010, all’età di 17 anni.

Dopo diversi prestiti per acquisire esperienza in prima squadra, è diventato un titolare fisso dell’Arsenal nella stagione 2019/20, iniziando le ultime 11 partite e vincendo la FA Cup.

Ha vinto la Community Shield all’inizio della stagione successiva prima di firmare per l’Aston Villa nel settembre 2020.

Durante il suo periodo nelle Midlands, Martinez si affermò come uno dei migliori portieri al mondo. Ha collezionato 256 presenze con il Villa in sei stagioni e ha sollevato la UEFA Europa League a maggio.

Martinez ha debuttato con la nazionale nel giugno 2021 ed è da allora il portiere titolare argentino, collezionando 67 presenze con la nazionale. Ha vinto due volte la Copa America (2021 e 2024) con l’Albiceleste e ha sollevato la Coppa del Mondo nel 2022.

Dopo questi successi, Martinez ha ricevuto il Trofeo Yashin, assegnato al portiere con la migliore prestazione al mondo, durante le cerimonie del Pallone d’Oro del 2023 e 2024.

Benvenuta a Chelsea, Emi!”

Foto: Sito Chelsea