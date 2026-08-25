Ufficiale: Diarra, primo contratto da professionista con il Modena
25/08/2026 | 11:00:26
Jordan Diarra firma il primo contratto da professionista con il Modena, il comunicato ufficiale: “Prosegue il percorso di valorizzazione del settore giovanile gialloblù: Jordan Diarra, esterno offensivo classe 2007, ha firmato il suo primo contratto professionistico, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.
Nato a Piacenza, Diarra è approdato in gialloblù nell’estate del 2023, entrando a far parte dell’Under 17. Nella sua prima stagione ha realizzato 9 gol, guadagnandosi l’anno successivo il passaggio in Primavera.
Nella scorsa stagione si è affermato come uno dei protagonisti della formazione di Paolo Mandelli, arrivata fino alla finale playoff. Punto di riferimento del reparto offensivo, ha chiuso l’annata da capocannoniere della Primavera canarina con 10 reti.
In questo avvio di stagione è stato aggregato alla Prima Squadra, prendendo parte anche al ritiro estivo di Mezzana. Terminata questa esperienza, è tornato a disposizione di mister Mandelli per proseguire il suo percorso di crescita in Primavera.
Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Jordan per il traguardo raggiunto”.
foto sito modena