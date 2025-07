Ufficiale: Diarra nuovo giocatore del Feyenoord

04/07/2025 | 13:10:38

Il Feyenoord ha ufficializzato l’acquisto di Gaossou Diarra dall’Istanbulspor per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Questo il comunicato del club: “Gaoussou Diarra è un giocatore del Feyenoord. L’ala maliana di 22 anni ha firmato un contratto fino a metà 2029 a Rotterdam-Sud. In precedenza era già stato raggiunto un accordo con il turco Istanbulspor per il trasferimento dell’esterno”.

FOTO: Logo Feyenoord