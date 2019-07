Nuova avventura per Alessandro Diamanti. L’ex Bologna e Livorno ha firmato con il Western United, club che milita nell’A-League, il massimo campionato australiano, e che in rosa ha anche Panagiotis Koné. Prime foto per l’esterno azzurro con la sua nuova squadra, con la quale ha firmato un contratto annuale, con scadenza fissata al 2020.

Foto Twitter Western United