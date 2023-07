Ufficiale: Diaby rinnova fino al 2026 con il Clermont Foot e va in prestito al Lustenau

Yadaly Diaby ha prolungato il suo contratto con il Clermont Foot 63: l’annuncio è stato dato dalla società francese, il nuovo accordo con il calciatore scadrà nel 2026. Il Clermont ha anche annunciato che il calciatore andrà in prestito al Lustenau, club austriaco. Queste le parole di Diaby dopo la firma del rinnovo: “Sono molto felice di aver prolungato al Clermont Foot 63, dimostra la fiducia del club in me. Spero che il mio secondo prestito al Lustenau vada ancora meglio del primo e spero di tornare a fine stagione al Clermont Foot da giocatore completo”.

Foto: Sito ufficiale Clermont Foot 63