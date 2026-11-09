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Ufficiale: Di Taranto è il nuovo Amministratore Delegato del Padova

09/11/2026 | 19:42:45

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Cambio di rotta in casa Padova. Dopo l’addio di Alessandra Bianchi, la società ha nominato Corrado Di Taranto come nuovo AD. Il comunicato: “Il Calcio Padova comunica che Corrado Di Taranto è il nuovo Amministratore Delegato della società. Il dirigente assume l’incarico da oggi, 9 novembre.

Laureato in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Di Taranto vanta più di vent’anni di esperienza nel calcio professionistico italiano. Arriva a Padova dopo oltre due anni alla direzione generale del Cesena FC, che ha guidato dal luglio 2024 con la responsabilità della gestione strategica e operativa del club.

Prima di Cesena è stato segretario generale del ChievoVerona dal 1999 al 2007 e direttore operativo del Parma per otto stagioni. Nel 2020 è tornato al ChievoVerona come direttore generale. Ha poi ricoperto lo stesso ruolo al Trento nella stagione 2022/23 e alla SPAL in quella successiva.

La società comunica inoltre la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedia dal 9 novembre:

  • Francesco Peghin – Presidente
  • Giovanni Banzato – Vicepresidente
  • Corrado Di Taranto – Amministratore Delegato
  • Moreno Beccaro – Consigliere, imprenditore
  • Moreno Mancin – Consigliere, docente di Economia aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia
  • Alberto Borgherini – Consigliere, dottore commercialista
  • Oliviero Pessi – Consigliere, avvocato

Il Calcio Padova ringrazia i consiglieri uscenti Gianni Potti e Giampaolo Salot per il lavoro svolto in questi anni e per la passione con cui hanno servito i colori biancoscudati.

A Corrado Di Taranto il benvenuto di tutta la famiglia biancoscudata e l’augurio di buon lavoro”.

Foto: Sito Padova