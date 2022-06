Ufficiale: Di Tacchio lascia la Salernitana e firma con la Ternana

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dalla U.S. Salernitana le prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Tacchio. Il centrocampista pugliese (è nato a Trani il 20/04/1990) si è trasferito in rossoverde a titolo definitivo firmando un contratto fino al 30 giugno 2025.

Di Tacchio in carriera vanta 245 presenze in Serie B tra Ascoli, Frosinone, Juve Stabia, Virtus Entella, Pisa, Avellino e Salernitana; tra i cadetti anche un totale di 9 reti realizzate e 10 assist.

In Serie C (doppia promozione tra i cadetti con V. Entella e Pisa) le presenze sono state 61 suddivise tra Perugia, Virtus Entella e Pisa (con 3 gol messi a segno).

In Serie A, con la Salernitana, 18 presenze nella passata stagione.

Per lui anche presenze nelle nazionali azzurre Under 19 e Under 20.

Foto: Facebook Ternana