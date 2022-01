“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Giuseppe Di Serio. Il calciatore, classe 2001, arriva dal Benevento in prestito fino a giugno 2022. È un punto fermo della Nazionale Under 20, in cui è stato convocato 6 volte nel 2021″. Questo il comunicato del club neroverde che annuncia l’ingaggio del giocatore.