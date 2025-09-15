Ufficiale: Di Nunzio rinnova con la Roma fino al 2029

15/09/2025 | 19:12:53

La Roma ha annunciato il rinnovo di Di Nunzio fino al 2029: “L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Alessandro Di Nunzio fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club. Classe 2007, nato a Roma, il talentuoso centrocampista della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016. Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d’Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l’anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra gli artefici in campo dell’Europeo vinto dall’Italia Under 17 nel 2024. Ora è pronto a continuare il suo percorso in giallorosso e a disputare una nuova stagione da protagonista nella squadra Primavera. Congratulazioni, Alessandro!”

FOTO: Sito Roma