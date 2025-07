Ufficiale: Di Natale nuovo club manager della Scafatese

08/07/2025 | 19:09:35

La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare Antonio Di Natale come nuovo Club Manager per la Stagione 2025/26.

Un nome che sicuramente nell’ambito calcistico non ha bisogno di presentazioni, anche alla luce dei suoi 209 gol in Serie A, i 2 titoli di capocannoniere nella massima serie e le 42 presenze con 11 reti in nazionale maggiore. Di Natale è pronto a mettere tutta la sua esperienza e professionalità al servizio della squadra canarina”.

Foto: sito Scafatese