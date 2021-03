Ufficiale: Di Maria rinnova per un’altra stagione con il PSG

Angel di Maria e il PSG proseguiranno insieme almeno per un’altra stagione. Con un post su twitter, difatti, la società transalpina ha annunciato il rinnovo del contratto dell’argentino fino al giugno 2022. La prossima per l’argentino, ex Real Madrid e Manchester United, sarà la sesta stagione in Ligue 1 con la maglia della formazione parigina.

