Ufficiale: Di Maria e il Benfica si separano

30/06/2025 | 11:28:17

L’attaccante argentino, 37 anni, aveva già annunciato che avrebbe lasciato il club portoghese al termine della Coppa del Mondo per Club, e tale decisione è ora definitiva, dopo l’eliminazione del Benfica dalla competizione. In un messaggio pubblicato sul sito ufficiale della società portoghese, il giocatore ha espresso il suo affetto per la squadra, affermando: «Ho sempre considerato questo club come la mia casa. Il Benfica rappresenta per me un amore sincero e profondo».

Foto: Instagram Di Maria