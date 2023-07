Halil Dervisoglu è un nuovo calciatore del Galatasaray. Per il calciatore turco si tratta di un ritorno, tre anni dopo aver lasciato il club giallorosso per approdare in Inghilterra, per vestire le maglie di Brentford e Burnley. L’annuncio è arrivato dalla società stessa tramite un annuncio sui propri canali social.

Foto: Twitter Galatasaray