Ufficiale: Dendoncker al Wolverhampton a titolo definitivo

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, il Wolverhampton ha annunciato l’arrivo di Leander Dendoncker dall’Anderlecht, centrocampista belga classe ’95 che raggiunge il club inglese a titolo definitivo.

“He’s very professional, very honest and very hard-working, so he fits the team perfectly."

🗣 Sporting director Kevin Thelwell speaks on Leander's impressive loan spell.

🇧🇪🐺https://t.co/Unp1HzxGK5

— Wolves (@Wolves) July 1, 2019