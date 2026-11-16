Ufficiale: Demirel è il nuovo allenatore del Gaziantep. Il comunicato

16/11/2026 | 16:25:16

Il Gaziantep annuncia attraverso un comunicato stampa di aver trovato un accordo con il nuovo allenatore Volkan Demirel: “Il Gaziantep Football Club ha raggiunto un accordo con l’allenatore Volkan Demirel per un contratto di un anno e mezzo, con opzione per un terzo anno. Alla cerimonia di firma, alla quale hanno partecipato il presidente del club Memik Yılmaz e i membri del consiglio direttivo Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı e Oğulcan Ardoğan, il nostro nuovo allenatore Volkan Demirel ha firmato ufficialmente il contratto. Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore Volkan Demirel nella nostra squadra rossonera e gli auguriamo un grande successo sotto la nostra bandiera”.

foto: x Gaziantep