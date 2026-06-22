Ufficiale: Demichelis nuovo allenatore del Lipsia
22/06/2026 | 18:38:26
Martin Demichelis è il nuovo allenatore del Lipsia, il comunicato ufficiale: “L’RB Lipsia ha nominato Martín Demichelis come nuovo allenatore. Il tecnico argentino di 45 anni ha firmato un contratto con i “Tori Rossi” fino al 30 giugno 2028. In precedenza, ha allenato il RCD Mallorca, squadra della Liga spagnola .
Marcel Schäfer, direttore generale per lo sport:
- “Martín Demichelis vanta un’esperienza maturata ai massimi livelli sia come giocatore che come allenatore in Europa, Sud America e Nord America. Questa prospettiva internazionale si sposa perfettamente con la filosofia del RB Leipzig e con la nostra visione globale. Martín unisce una chiara filosofia calcistica a intensità e competenza eccezionali. Siamo convinti che porterà nuova linfa alla squadra e che svolgerà un ruolo chiave nel continuo successo e nella crescita del club.”
Martín Demichelis:
- “Sono rimasto conquistato dalle conversazioni avute con il club e dalla sua visione sportiva. L’RB Lipsia è una società ambiziosa con un’identità ben definita, un talento eccezionale e la determinazione a migliorarsi costantemente ai massimi livelli. È esattamente il tipo di sfida che cercavo.Ho un enorme rispetto per il lavoro svolto qui. Voglio costruire su queste basi e fare i prossimi passi insieme alla squadra. Voglio creare una squadra che giochi un calcio audace, intenso ed emozionante, che si assuma le proprie responsabilità in campo e che ispiri la gente di Lipsia con la sua passione.
Non vedo l’ora di guidare l’RB Lipsia in Champions League. Confrontarci con le migliori squadre d’Europa è una sfida incredibile ed è esattamente il posto che un club con l’ambizione e la qualità dell’RB Lipsia merita. Non vedo l’ora di condividere quelle serate speciali con la squadra.”
foto sito lipsia