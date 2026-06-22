Ufficiale: Demichelis nuovo allenatore del Lipsia

“Sono rimasto conquistato dalle conversazioni avute con il club e dalla sua visione sportiva. L’RB Lipsia è una società ambiziosa con un’identità ben definita, un talento eccezionale e la determinazione a migliorarsi costantemente ai massimi livelli. È esattamente il tipo di sfida che cercavo.

Ho un enorme rispetto per il lavoro svolto qui. Voglio costruire su queste basi e fare i prossimi passi insieme alla squadra. Voglio creare una squadra che giochi un calcio audace, intenso ed emozionante, che si assuma le proprie responsabilità in campo e che ispiri la gente di Lipsia con la sua passione.

Non vedo l’ora di guidare l’RB Lipsia in Champions League. Confrontarci con le migliori squadre d’Europa è una sfida incredibile ed è esattamente il posto che un club con l’ambizione e la qualità dell’RB Lipsia merita. Non vedo l’ora di condividere quelle serate speciali con la squadra.”