Ufficiale: Demba Ba nuovo ds del Le Havre

19/06/2026 | 15:25:43

Nuova avventura per l’ex attaccante del Chelsea Demba Ba, divenuto nuovo ds del Le Havre. Il comunicato ufficiale: “Demba Ba assume l’incarico di direttore sportivo dell’HAC! È un po’ un ritorno a casa: Demba Ba ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Le Havre, e quindi torna a stabilirsi nella Città dell’Oceano! Forte di questa esperienza, con uno spirito costruttivo, Demba Ba entra a far parte dell’HAC. Per continuare a far crescere il club e permettergli di affermarsi in Ligue 1 ! Benvenuto, Demba”.

foto x le havre

